Burdur’da fuhuş operasyonu

İHA'da yer alan habere göre, Bucak ilçesinde emniyet ekipleri tarafından sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda İ.B., M.S., G.Ç., A.A.A, H.K ve A.D'nin bir eve giriş çıkış yaptıkları tespit edildi. Yapılan baskında fuhuşa aracılık ettiği öğrenilen M.Ö ile birlikte Özbekistan uyruklu N.Z. ve G.Ç. yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.