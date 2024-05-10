Aziz Yıldırım: Hazır olun

Resmen adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın yanı sıra Ali Koç'un da hazirandaki seçimde yeniden başkanlığa talip olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın durumu ise hala merak konusu.

Tam da iddiaların yoğunlaştığı dönemde gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir iddia geldi.

Aziz Yıldırım'ın adaylık hazırlığı içinde bulunduğu ve ekibiyle şimdiden görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

"ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ

Aziz Yıldırım son yaptığı açıklamayla adaylığa açık kapı bırakmıştı.

Yıldırım yazılı açıklamasında, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" ifadeleri kullanmıştı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekildeydi:

Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.