Burdur’da öldürülen çobanın babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı

Burdur merkez Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında Cihan Karaca isimli bir vatandaş av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri A.K. ve F.K.'yi gözaltına aldı.

ÖLDÜRÜLEN ÇOBAN TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve iki oğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından Halıcılar köyünde toprağa verildi.