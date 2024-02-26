Burdur’da öldürülen çobanın babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Burdur’da öldürülen çobanın babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı
Burdur’da av tüfeğiyle vurularak öldürülen çoban Cihan Karaca'nın (44) gözaltına alınan babası A.K. (73) ile kardeşleri A.K. (35) ve F.K. (25) adliyeye sevk edildi.

Burdur merkez Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında Cihan Karaca isimli bir vatandaş av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri A.K. ve F.K.'yi gözaltına aldı.

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ÖLDÜRÜLEN ÇOBAN TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve iki oğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından Halıcılar köyünde toprağa verildi.

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