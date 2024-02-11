Burdur’da otomobil bahçeye daldı

Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan 1. Sokak'ta saat 21.45 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Yunus Emre Caddesi'nden Karacoğlan 1. Sokak istikametine dönmek isteyen Ahmet S. yönetimindeki 15 AAU 125 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarında bulunan apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar meydan geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller netcisende otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.