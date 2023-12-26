Burdur’da trafik kazası

Burdur merkez Manastır kavşağında meydana gelen kazada, Necatibey Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde Tugay Kavşağı’na doğru gitmekte olan Gülcan G. (52) idaresindeki 07 ATN 944 plakalı otomobil ile Hatiphoca Caddesi üzerinden Mustafa Şeref Bulvarı’na doğru gitmekte olan Kübra K. (20) idaresindeki 80 PB 627 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve olay esnasında araçta olan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonucu maddi hasar alan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.