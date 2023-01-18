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Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 21:32
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Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen adreslere farklı tarihlerde 11 operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız makineli silah, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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