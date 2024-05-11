Göztepe başaramadı

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Göztepe’nin golünü 90+1’de Atınç Nukan kaydederken Bodrumspor’un golü 22. Dakikada penaltı atışında Kenan Özer’den geldi.

Oluşan bu sonucun ardından Göztepe 70 puanla ligi 2. Sırada bitirdi.

Geçtiğimiz hafta lider Eyüspor’u deplasmanda mağlup eden İzmir ekibi maça ligi 1. Bitirme hayalleri ile girmişti.

Ancak Eyüpspor’un Erzurumspor karşısında aldığı galibiyet ve Göztepe’nin bu beraberliği 1.lik hayallerinin yıkılmasına sebep oldu.