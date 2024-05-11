Çılgın davulcudan ateşli şov

Kaynak: İHA
Çılgın davulcudan ateşli şov
Elazığ'da fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, LED'lerle süslediği davuluyla düğünlere renk katıyor.

Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. "Kosovalı Mami Can" lakabıyla tanınan Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde gösterdiği akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor. Üzerine yerleştirdiği LED'lerle düğüne renk katan Uçkaç, aniden yuvarlanarak halayın ortasına dalıyor ve davetlileri coşturuyor. Her bir performansı izleyicileri şaşırtan Uçkaç, müzikle dansı birleştirerek eğlenceyi doruk noktaya çıkarıyor.

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