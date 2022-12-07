Burdur'da bir çiftçinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın (38) ölü bulunmasının ardından, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, cinayet şüphelisi köyün muhtarı H.U. ile E.T, İ.Ü ve A.U'yu gözaltına aldı. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan köy muhtarı H.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaaliler köyünde 1 Aralık'ta evinin önünde bir kişi hareketsiz bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Gökhan Tombak'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. (AA)