Burhaniye’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Burhaniye’de zincirleme kaza: 6 yaralı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir yolunun Pelitköy Kavşağı’nda dört aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Kaza, N.Ö. yönetimindeki 10 U 9945 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 34 DYL 981 plakalı aracın çarpışmasıyla başladı. Daha sonra arkadan gelen N.K. idaresindeki 45 VK 748 ve E.Ş. yönetimindeki 10 ACD 226 plakalı araçlar da kazaya karıştı.

Kazada, 10 U 9945 plakalı araçta bulunan Z.B. ile 10 ACD 226 plakalı araçta bulunan E.İ.U., Ö.Ö., F.T., S.K. ve E.Ş. yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçlardan çıkarıldı ve ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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