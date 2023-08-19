Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi

Mali ve Burkina Faso, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gönderdi.

KAYNAK: AA
Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi

Nijer devlet televizyonu RTN'de yayımlanan haberde, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer ile dayanışma halinde olduğu belirtilerek, Nijer'de savaş uçakları konuşlandırdıkları kaydedildi.

Haberde, "Mali ve Burkina Faso, Nijer'e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek üzere savaş uçaklarını konuşlandırarak yayımladıkları ortak bildiride verdikleri taahhütleri somut eyleme dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Haberin görüntülerinde söz konusu uçakların "Super Tucano" tipi savaş uçağı olduğu dikkati çekti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali de daha önce yayınladıkları ortak bildiriyle, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını açıklamışlardı.

Bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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