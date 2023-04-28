Burkina Faso'da cihatçılar orduya saldırdı: 33 asker öldü

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü Burkina Faso'nun doğusunda cihatçıların düzenlediği bir saldırıda 33 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, askerlerin "özellikle yoğun çatışmalar" sırasında "takviye kuvvetleri gelmeden önce en az 40 teröristi etkisiz hale getirdiği" ifade edildi.

Burkina Faso, 2015 yılından bu yana iç karışıklıklarla mücadele etmeye çalışıyor. Komşu Mali'den taşan şiddet eylemleri ve özellikle cihatçı grupların yaptığı saldırılar ülkenin istikrar sağlayamamasına sebep oluyor.