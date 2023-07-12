Burnunuzu karıştırmayın hasta yapıyor

Burun karıştırmak sadece ayıp değil bir de hastalığa yol açıyor. İşte o hastalık…

Burnunuzu karıştırmayın hasta yapıyor

ALZHIEMER HASTALIĞINA YOL AÇIYOR

Nature isimli tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre burun zarının zedelenmesi burunda yerleşmiş olan bakterilerin beyne ulaşmasını kolaylaştırabiliyor ve beyinde bu bakterilerle mücadele için üretilen proteinler Alzheimer hastalığındakine benzer şekilde kümeler oluşturabiliyor.

FARELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Avustralya Griffith Üniversitesi tarafından fareler üzerinde yapılan araştırmada bir grup farenin burnuna Chlamydia bakterileri bir gruba ise tuzlu su enjekte edildi.
Chlamydia pneumoniae, solunum yolu enfeksiyonları ve zatürreye sebep oluyor ve geç başlangıçlı bunama olan hastaların beyninde de bulunabiliyor. 72 saat sonra burunda bulunan Chlamydia pneumoniae türü bakterilerin burun mukozasında oluşan zedelenmeler sonucu koku ve trigeminal sinirleri aracılığıyla beyne ulaşabileceği gösterildi.

DAHA ÇOK BAKTERİ OLUŞUYOR

28 gün sonra yapılan incelemelerde bulaşıcı dozu alan farelerde beynin buruna en yakın kısmında daha fazla bakteri tespit etti. Bu saha, beynin koku alma duygusuyla ilgili bölümü idi. Burunlarına bakteri enjekte edilen farelerde ayrıca bakterilerin etrafında enfeksiyonla mücadele maksadıyla üretilen amiloid β proteini kümeleri vardı. Alzheimer hastalığıyla ilgili gen profillerinin, enfeksiyondan 28 gün sonra enfeksiyondan yedi gün sonrasına kıyasla daha fazla olduğu da tespit edildi.

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