Bursa Galatasaray'a taş koydu

Efeler Ligi Play-Off 5'incilik mücadelesi maçında Galatasaray'ı konuk eden Bursa BB, rakibini 3-1 devirdi.

Bursa Galatasaray'a taş koydu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5'incilik mücadelesi maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Seride iki galibiyete ulaşacak takım sezonu 5. sırada tamamlayacak.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Halit Kurtuluş (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Fatih Eren Uğur, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Onurcan Kaçır, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Emir Kaan Öztürk, Baturalp Burak Güngör)
Setler: 25-20, 21-25, 25-23, 27-25
Süre: 122 dakika (24, 29, 29, 40)(AA)

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