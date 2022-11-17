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Bursa Gemtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Gemtaş, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kapsamında 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 21 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:44
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Bursa Gemtaş, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi olmak üzere 1 işçi alacak

Bursa Gemtaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Gemtaş, bünyesine Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kapsamında 1 personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 21 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,
4. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2. 7 ad. vesikalık fotoğraf,
3. Adli sicil belgesi,
4. Sağlık raporu,
5. Güvenlik Soruşturma Arşiv Formu.

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