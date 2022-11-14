Şarkıcı Dilan Çıtak, yeni imajıyla olay oldu. Görenler zor tanıdı

Düğünüyle bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak kısa süre önce Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. Çağlayan, şarkıcı Dilan Çıtak'a "Saçlarını nasıl yıkıyorsun?" diye soru yöneltmişti.

Saçlarını iki günde bir yıkadığını dile getiren Dilan Çıtak, kuaföre gitmediğini söyleyerek, "Babamın da saçları böyleydi, Bonustu gençken" demişti. Dilan Çıtak "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" diyerek şaşırtmıştı

Saçlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak kıvırcık saçlarını düzleştirdi. Saç rengini değiştiren İbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına bir de fön çektirdi.

Yeni saç stilini takipçileri ile paylaşan Dilan Çıtak ''En son 14 yaşında fön çekildi saçlarıma. Şu an bir takım değişiklikler yapıyoruz'' notunu düştü

Dilan Çıtak'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. 'Sevdim sanki' diyen Tatlıses'in kızını görenler "Kıvırcık daha iyi" yorumlarında bulundu.