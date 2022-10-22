Bursa İnegöl’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, ALANYURT Mahalle/Köy, 1445 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mahallinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Alanyurt mahallesi 1145 parsel üzerinde bulunan yapı sitesinin 4 blok nolu yapısının normal 1. Katında yer alan 5 bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz olduğu; Mimari olarak hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, Wc ile balkon kısımlarından ibaret olan ve ruhsatta belirtilen 114,50 m2 alan bilgisini sağladığı görülen meskenin giriş kapsının çelik kapı, pencere doğramalarının PVC camlarının çift cam, antre, hol, mutfak, oda ve salon zeminlerinin laminat parke, banyo ve Wc zeminlerinin seramik, banyo ve Wc duvarlarının tavana kadar fayans kaplama ,duvarlarının çimento harçlı sıvalı ve plastik badanalı, oda kapılarının ahşap olduğu, mutfak kısmında standart tip dolap ve tezgahı olan meskenin ısıtılma şeklinin doğalgaz kombi petek sistemi ile sağlandığı görülmüştür.

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