22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa İnegöl’de icradan satılık daire

T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa İnegöl'de 114 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:25
Takip Et

Bursa İnegöl’de icradan satılık daire

Bursa İnegöl’de icradan satılık daire
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, ALANYURT Mahalle/Köy, 1445 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mahallinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Alanyurt mahallesi 1145 parsel üzerinde bulunan yapı sitesinin 4 blok nolu yapısının normal 1. Katında yer alan 5 bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz olduğu; Mimari olarak hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, Wc ile balkon kısımlarından ibaret olan ve ruhsatta belirtilen 114,50 m2 alan bilgisini sağladığı görülen meskenin giriş kapsının çelik kapı, pencere doğramalarının PVC camlarının çift cam, antre, hol, mutfak, oda ve salon zeminlerinin laminat parke, banyo ve Wc zeminlerinin seramik, banyo ve Wc duvarlarının tavana kadar fayans kaplama ,duvarlarının çimento harçlı sıvalı ve plastik badanalı, oda kapılarının ahşap olduğu, mutfak kısmında standart tip dolap ve tezgahı olan meskenin ısıtılma şeklinin doğalgaz kombi petek sistemi ile sağlandığı görülmüştür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
1
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
2
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
3
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
4
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
5
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
6
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
7
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿ Doğum günü partisine silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
﻿ Doğum günü partisine silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
﻿ Doğum günü partisine silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
﻿ İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
﻿ İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
﻿ İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı
﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı
﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.