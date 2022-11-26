﻿Bursa Orhaneli Turizm 16 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Orhaneli Turizm, bünyesinde Büro Elemanı, Engelli Büro Elemanı, Garson, Grafik Tasarım Personeli, İnşaat Ustası, İş Makinesi Operatörü, Mali Müşavir, Ön Muhasebe Elemanı, Şoför, Temizlik Personeli olarak istihdam etmek üzere 16 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Kadın

Bilgisayar kullanabilen

Yoğun iş temposuna ve esnek saatlere ayak uydurabilecek

35 yaşını aşmamış bayan personel

BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı CV

İkametgah Belgesi

Adli Sicil Kaydı

Diploma fotokopisi

Başvuru dilekçesi

ENGELLİ BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek

En az lise mezunu

Bilgisayar kullanabilen

Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek

35 yaşını aşmamış engelli bay personel

ENGELLİ BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı CV

İkametgah Belgesi

Adli Sicil Kaydı

Diploma fotokopisi

Başvuru dilekçesi