﻿Bursa Orhaneli Turizm 16 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Orhaneli Turizm, bünyesinde Büro Elemanı, Engelli Büro Elemanı, Garson, Grafik Tasarım Personeli, İnşaat Ustası, İş Makinesi Operatörü, Mali Müşavir, Ön Muhasebe Elemanı, Şoför, Temizlik Personeli olarak istihdam etmek üzere 16 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Kadın
Bilgisayar kullanabilen
Yoğun iş temposuna ve esnek saatlere ayak uydurabilecek
35 yaşını aşmamış bayan personel
BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı CV
İkametgah Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Diploma fotokopisi
Başvuru dilekçesi
ENGELLİ BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek
En az lise mezunu
Bilgisayar kullanabilen
Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek
35 yaşını aşmamış engelli bay personel
ENGELLİ BÜRO ELEMANI KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı CV
İkametgah Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Diploma fotokopisi
Başvuru dilekçesi
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