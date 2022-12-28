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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi için ilana çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.   

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:12
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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi için ilana çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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