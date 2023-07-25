Bursa Valiliği'nden Lozan kutlamalarına engel. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne polis müdahalesi

Bursa'da Lozan Antlaşması’nın 100. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve açıklama yapmak isteyen Atatürkçü Düşünce Derneği'ne Bursa Valiliği izin vermedi. Polis, anıtın önüne etten bariyer kurarak ADD üyelerini yaklaştırmadı.

Bursa Valiliği'nden Lozan kutlamalarına engel. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne polis müdahalesi

Bursa’da Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Lozan kutlamaları polis engeline takıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubeleri, 29 Ekim Kadınlar Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Lozan Antlaşmasının 100. yılında, Heykel Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ve anma töreni gerçekleştirmek istedi. Polis, gerçekleştirilmek istenen törene engel oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı:

Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubelerinin Lozan Antlaşması’nın 100. şeref yılını kutlamak amacıyla düzenlemek istedikleri çelenk sunumu ve anmaya Bursa Valiliği tarafından engel olunmuş, başkan ve üyelerimiz polis müdahalesi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Müdahale o boyuta vardırılmıştır ki; Bursa Atatürk Anıtı polis kordonu ve barikatlarla adeta korumaya(!) alınmış, üyelerimiz anıt alanına sokulmamış, tartaklanmıştır. Bursa Valiliğine hatırlatmak isteriz; Atatürkçü Düşünce Derneği terör örgütü, üyeleri terörist değildir, kendinize gelin!

Dünyanın en önemli barış antlaşmalarından biri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi, Cumhuriyetimiz’in dünyaca tanındığı en önemli belge olan Lozan Antlaşması’nın imzalanarak resmiyet kazandığı ONUR GÜNÜ’nü kutlamak izne tabi olamaz. Aksine her vatandaşımızın ve devletimizin her kurumunun -Bursa Valiliğinin de- 24 Temmuz Lozan Antlaşması yıldönümlerini kutlamak hakları ve elbette görevleridir. 1923-1951 yılları arasında 24 Temmuz’un resmi bayram olarak kutlandığı anımsanmalı, Lozan Bayramı tekrar ulusumuza iade edilmelidir.

Herkes ve her kurum bilsin ki; Atatürkçü Düşünce Derneği, Ulusal Bayramlarımızı ve Ulusal Onur Günlerimizi gerektiği gibi kutlamaya Kemalizm’in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asmaya ve Laik Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaya kararlıdır.

Bursa Valiliğini bu haksız ve utanç verici tutumu nedeniyle kınıyor, tekrarlanmaması için uyarıyor, Cumhuriyetimizin kurucularına ve Lozan Antlaşması’na saygılı olmaya davet ediyoruz.

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