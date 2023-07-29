Naim Babüroğlu Lozan imzalandıktan sonra İngiliz Başbakanı’nın ne dediğini açıkladı

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘tapu senedi’ olarak nitelenen Lozan Barış Antlaşması’nın üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen özellikle Atatürk düşmanı çevreler antlaşmayı ‘başarısızlık’ olarak nitelemeye devam ediyor.

Aynı çevreler, Lozan’ın ‘gizli maddeleri’ olduğunu öne sürerek söz konusu maddeler ile Türkiye’nin maden çıkarmasının yasaklandığını iddia ediyordu. Söz konusu iddia, aksi defalarca kanıtlanmasına ve tarihçilerin ‘yalandır’ demesine rağmen dillendirilmeye devam ediliyor.

İNGİLİZ BAŞBAKANININ NE DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Emekli Tuğgeneral ve Yeniçağ yazarı Dr. Naim Babüroğlu, Lozan’a ‘başarısızlık’ diyenlere karşı çarpıcı bir paylaşım yaptı. Dönemin İngiltere Başbakanı Lloyd George’un Lozan ile ilgili sözlerine yer veren Babüroğlu, “Lozan’a başarısız diyenler, gidin dönemin İngiliz Başbakanı ve diplomatıyla hesaplaşın” ifadelerini kullandı.

Naim Babüroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Tarihi yapanlara sadık kalın. Belgeleri yazmaktan bıktık. Lozan başarısız diyor bazıları.

İngiltere Başbakanı Lloyd George: Lozan, İngiltere’nin bu zamana kadar imzaladığı antlaşmaların en alçaltıcısıdır.

İngiliz Diplomat Sir Andrew Ryan: Lozan’da onursuz bir barış imzaladık. Bu, İngiltere’nin şimdiye dek imzalamış olduğu antlaşmaların en uğursuzu, en mutsuzu ve en kötüsüdür.

-Lozan’a başarısız diyenler, gidin dönemin İngiliz Başbakanı ve diplomatıyla hesaplaşın.

-PKK terör örgütü SEVR’e sevdalı, LOZAN’dan nefret eder. Başarısız diyenler, PKK’ya sorun neden Lozan’dan nefret eder? İkra!.. Oku!..”