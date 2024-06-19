Bursa’da 2 asırlık "Alabaş" geleneği Osmanlı’nın delilerini anıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun korkusuz savaşçıları olarak bilinen "Deliler" adlı askeri birliğin anısını yaşatmak amacıyla Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 2 asırdır sürdürülen "Alabaş" geleneği, günümüzde de büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bu özel gelenek, Osmanlı’nın kahramanlık ve cesaret sembollerinden biri olan Deliler’e olan saygıyı ve bağlılığı ifade ediyor. Törenler sırasında yapılan etkinlikler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için tarihi ve kültürel bir şölen sunuyor.