Bursa'da 3 genç kızı darp edip zorla ticari taksiye bindirdiler. O anlar kameraya yansıdı

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple 2 erkek şahıs, kaldırımda yürüyen 3 genç kadına saldırdı. Şahıslar, kadınları tekme tokat döverek zorla bir taksiye bindirmeye çalıştı. Bu sırada olayı gören bir vatandaş ise cep telefonuyla olayı kaydetti ve polise haber verdi.

Polis ekipleri, olay yerine gelerek şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Darp edilen kadınlar ise sağlık kontrolünden geçirildi.