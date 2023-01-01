Bursa'da 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

İHA

Yangın saat 05.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.