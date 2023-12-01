Bursa'da 49 firari yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında 'FETÖ/PDY'ye üye olma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Yaralama' gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

3490 KİŞİNİN UYAP SORGUSU YAPILDI

Kentin farklı noktalarında 98 TİM ile 323 personelin görev aldığı operasyonda, 7 ev aranırken, 3490 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Aralarında ''FETO/PDY Örgütüne Üye Olma'' suçundan aranan K.H.'nin de olduğu 49 firari hükümlü yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.