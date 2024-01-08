Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı
Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak üretilen motorin ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekipleri madeni yağlardan kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı ihbaru üzerine, Orhangazi ilçesi kırsal Karsak Mahallesi'nde üretim yapan tesise baskın düzenledi. K.K.'ye (50) ait olduğu öğrenilen işyerinde ve evde yapılan aramada, tesisin 3 ayrı noktasında kurulu vaziyette 1 tanesi faal halde piyasa değeri 5 milyon lira olan makine ile 5 bin litre yapma motorin, 3 adet kaçak akaryakıt üretim tanklarına bağlı düzenek, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALNDI

K.K., F.M. (38), Y.Z.Ö. (51) ve Y.A. (30) isimli şüpheliler olay yerinde gözaltına alındı. Kaçak istasyondaki taşınabilir malzemeler ise İl Gümrük Müdürlüğü'ne götürüldü.

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto1.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto2.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto3.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto4.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto5.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto6.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto7.jpg

bursada-5-bin-litre-kacak-uretim-motorin-ele-gecirildi-4-gozalti-9638-dhaphoto8.jpg

Son Haberler
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı Gündem
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı
Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı Spor
Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı? Dünya
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı?
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü Gündem
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Gündem
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Markete TIR ile gitmek isteyen çocukla babası arasındaki tatlı tartışma Video
Markete TIR ile gitmek isteyen çocukla babası arasındaki tatlı tartışma