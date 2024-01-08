Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı

Bursa'da jandarma ekipleri madeni yağlardan kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı ihbaru üzerine, Orhangazi ilçesi kırsal Karsak Mahallesi'nde üretim yapan tesise baskın düzenledi. K.K.'ye (50) ait olduğu öğrenilen işyerinde ve evde yapılan aramada, tesisin 3 ayrı noktasında kurulu vaziyette 1 tanesi faal halde piyasa değeri 5 milyon lira olan makine ile 5 bin litre yapma motorin, 3 adet kaçak akaryakıt üretim tanklarına bağlı düzenek, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALNDI

K.K., F.M. (38), Y.Z.Ö. (51) ve Y.A. (30) isimli şüpheliler olay yerinde gözaltına alındı. Kaçak istasyondaki taşınabilir malzemeler ise İl Gümrük Müdürlüğü'ne götürüldü.