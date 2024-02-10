Motorine yeni zam geliyor. Pazartesiden itibaren geçerli. Verdiniz yetkiyi alıyorsunuz etkiyi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor ve bu da araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Sektör kaynaklarına göre, 12 Şubat Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 2 lira 55 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşecek.

Ancak benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, aşağıdaki faktörlere dayanarak hesaplanıyor.

1. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirlenir.

2. ÖTV ve EPDK Payı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenir.

3. KDV Hariç Rafineri Satış Fiyatı: ÖTV ve EPDK payı eklenmiş gümrüksüz rafineri fiyatı, KDV hariç rafineri satış fiyatını oluşturur.

Özetle, akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve diğer faktörlerle birlikte sürekli olarak güncellenir ve bu dalgalanmalar doğrudan araç sahiplerini etkiler. Motorin kullanıcılarına 12 Şubat’tan itibaren gelecek olan zamı göz önünde bulundurarak depolarını doldurmalarını tavsiye ederim. Benzin kullanıcıları için ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN BU KADAR DALGALANIYOR?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma birçok faktörden kaynaklanıyor. İşte bu dalgalanmanın arkasındaki bazı nedenler:

1. Arz ve Talep Dengelemesi: Petrol fiyatları, arz ve talep dengesine bağlı olarak değişir. Üretim kesintileri, doğal afetler, siyasi olaylar veya ekonomik büyüme gibi faktörler, arz ve talep dengesini etkileyebilir. Örneğin, üretim kesintisi yaşandığında arz azalırken, talep aynı kalırsa fiyatlar yükselir.

2. Jeopolitik Faktörler: Petrolün büyük bir kısmı Orta Doğu ve diğer jeopolitik olarak hassas bölgelerden gelir. Bu bölgelerdeki siyasi gerilimler, savaşlar veya üretim kesintileri, petrol fiyatlarını etkileyebilir.

3. Döviz Kuru Dalgalanmaları: Petrol, genellikle dolar cinsinden işlem görür. Döviz kuru dalgalanmaları, petrol fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, doların değeri düştüğünde petrol fiyatları artabilir.

4. Ekonomik Büyüme ve Talep: Ekonomik büyüme, enerji talebini artırabilir. Büyüyen ekonomilerde daha fazla enerji tüketimi olduğu için petrol talebi artar ve fiyatlar yükselir.

5. Stok Miktarları: Petrol stokları, fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Stoklardaki artış, fiyatları düşürebilirken, azalış fiyatları yükseltebilir.

6. OPEC Kararları: OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), petrol üretimini düzenleyen bir kuruluştur. OPEC’in üretim kısıtlamaları veya artışları, petrol fiyatlarını etkileyebilir.

Bu faktörlerin karmaşık bir etkileşimi, petrol fiyatlarının sürekli olarak dalgalanmasına neden olur. Araç sahipleri için bu dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiler ve bütçelerini etkileyebilir.