12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü

 Bursa’da 7 katlı kapalı otoparkta yangın çıktı. Yangında 3 araç küle döndü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:16
Takip Et

Bursa'da 7 katlı otoparkta yangın

7 katlı otoparkta yangın. Araçlar küle döndü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi İlçesiİ Doğanbey Mahallesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otoparkın 6. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracın alev aldığını gören otopark görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise hazırda bulundu.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, 3 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
7
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Adana SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana SYDV geçici işçi alacak
﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak
﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak
﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak
﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
﻿Burdur Çavdır Söğüt Temizlik, geçici personel alacak
﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak
﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak
﻿Çorum SYDV geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.