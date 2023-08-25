Bursa'da aranan şahıslara şafak operasyonu: 44 gözaltı

Bursa'da aranan suçlulara yönelik 50 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da aranan şahıslara şafak operasyonu: 44 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara il merkezHapisinde operasyon düzenlendi.

300 polis ekibin katılımıyla 50 adrese düzenlenen şafak baskınında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.E.B, yağma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.A.G, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ç, cinsel saldırı suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan E.Ö, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. "Hırsızlık ve Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 60 yıl cezası bulunan Z.İ, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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