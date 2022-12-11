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Yakalanmasalardı vatandaş iştahla yiyecekti. Tam tamına 700 kilo

Bursa’da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 700 kilo kaçak sakatat çıktı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 16:46
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Bursa'da bir aracın içinden tam 700 kilo kaçak sakatat çıktı. Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar

Yakalanmasalardı vatandaş iştahla yiyecekti. Tam tamına 700 kilo
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DHA’nın haberine göre, olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.

İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı Mahallesi mevkiinde yol uygulaması yapan İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, sevk raporu olmayan kaçak sakatat ele geçirdi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, 700 kilo kaçak sakatatın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp, Bursa'nın Yıldırım ilçesine getirildiği öğrenildi.

Sakatatlar, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gömülerek imha edildi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan sürücü S.A., adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA’DA KAMYONETİN AÇIK KASASINDA ETLER TAŞINMIŞTI

Ankara Polatlı'da mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi’nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürülmüştü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki göstermişti.

Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edilmişti. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.

 

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demir kaya
11.12.2022 17:26
elhamdüllah müslümanız vicdan olmuş cüzdan  
 
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