KYK kız öğrenci yurdunda şok görüntüler. Bu mu öğrencilerimize verdiğiniz kıymet

Edirne'deki KYK yurdu olan Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda şok eden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öğrencilerin uyuduğu odalarda çeşitli boyutlarda böcekler görüldü. Bahçeli bir alanda yer aldığı belirtilen yurtta, sadece odalarda değil yemekhanede de böcekler olduğu ifade edildi.

YATAKLARDAN BÖCEK ÇIKIYOR

Odalarına sürekli çeşitli büyüklükte böceklerin girdiğini dile getiren öğrencilerin iddiasına göre yurdun binasının çevresinde de sık sık yılanlar da görülüyor.

Durumu yurt yönetimine anlatan öğrenciler ilaçlama yapılması için talepte bulundu. Ancak yurtta ilaçlama yapılmadığı iddia edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre bir öğrenci, “Odalarda önceden dört kişiydik artık beş kişiyiz. Yurttaki kişi sayısı arttığı için tuvalet, banyo ve ortak alanlar çok pis. Geçen gün yatağımızın üzerinde dev bir böcekle karşılaştık. Arkadaşlarımız güvenliği çağırmış. Güvenlik de faraş süpürge yardımıyla çıkarmış” ifadelerini kullandı.

YEMEKLERDEN BÖCEK ÇIKIYOR

Ayrıca yurtta yemeklerin de hijyen kurallarına uymadığını belirten öğrenciler, "Yemekhanede kullandığımız tepsiler çok kirli oluyor. Bazen yemekten böcek dahi çıkıyor. Yurtta herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Geçen yıl da binanın önünde iki tane yılan görmüştüm. Keza bir arkadaşımızı da geçen günlerde yılan soktu. Böcek korkusundan kalabalık odalarımızda camı açamıyoruz. Yurtta ilaçlama yapılmasını ve hijyene dikkat edilmesini istiyoruz” dedi.

Öğrencilerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, sorunun bazı yurtlarda da benzer şekillerde yaşandığını belirtti. Yardım, “Pek çok öğrenci yurt bulamadığı için eğitimine ara vermek zorunda kalıyor. Yurt bulabilen öğrenciler için ise bambaşka sorunlar yaşanıyor. Yurtların fiziki koşulları sağlıklı yaşam koşullarından çok uzak. Siyasal iktidarın ise bu sorunları çözmeye dair bir politikası yok. Yurt ihtiyacında olduğu gibi yurtların temizlik konusunun çözülmesi için de bütçe ayrılması gerekiyor. Ancak uzunca bir süredir iktidarın eğitimin ihtiyaçlarına dair yeterli bütçe ayırmadığını da çok iyi biliyoruz. Yurtlarda yeterli temizlik personeli yok çünkü bir personel istihdamı söz konusu değil. Yurtlar konusunda iktidar ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası yürütüyor” açıklamalarında bulundu.

ÖĞRENCİYİ YATAĞINDA YILAN ISIRMIŞ

Sosyal medyadan tepki gösteren başka bir öğrenci şu ifadelere yer verdi:

“Edirne Selimiye KYK Kız Yurdu’nda bu sorunlar yıllardır devam ediyor. Ne bir düzenleme ne de bir tadilat yapılıyor. Geceleri böceklerden uyuyamıyoruz. Bir arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı. Yemeklerden sürekli bir şey çıkıyor. Her şeyin en kötüsüne şükretmemiz bekleniyor.”