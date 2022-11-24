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Ekmek yerken ölümden döndü. İçinden çıkan yüzünden artık ekmek alamıyor

Arnavutköy’de bir vatandaş fırından aldığı ekmeği yedikten sonra boğazında acı hissetti. Hemen hastaneye giden Faruk Karayel'in boğazına yapışan 2,5 santimetre büyüklüğündeki tel operasyonla çıkarıldı. Ölümden dönen Karayel, “ekmek alamıyorum korkudan" dedi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:10
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İstanbul Arnavutköy'de bir fırından alınan ekmekte tel çıktı

Ekmek yerken ölümden döndü. İçinden çıkan yüzünden artık ekmek alamıyor
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Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra eve giden 2 çocuk babası Faruk Karayel (30) yol üzerindeki fırından ekmek aldı. Evde akşam yemeği esnasında çocuğu ile beraber aynı ekmekten yiyen Karayel, boğazında bir acı hissedince doktora gitti.

İlk gittiği hastanede boğazının tahriş olduğu söylenilen karayel, gece saatlerinde hissettiği acı ile başka bir hastaneye gitti. Gitmiş olduğu hastanede çekilen tomografi sonucuyla büyük şok yaşadı. Faruk Karayel'in boğazına yapışmış 2 buçuk santim büyüklüğünde tel olduğu tespit edildi. Karayel'in boğazına 5 saat boyunca yapışık şekilde kalan tel hastanede operasyonla çıkartıldı. Yaşadıklarını anlatan Faruk Karayel, “Denetimler sıklaştırılmalı, çocuklarım yemiş olsaydı daha kötü şeyler olabilirdi” ifadelerini kullandı.

"EKMEK ALAMIYORUM KORKUDAN"

Yaşadıklarını anlatan 30 yaşındaki Faruk Karayel, “Dün işten çıkıp eve giderken fırından ekmek aldım. 3 ekmek aldıktan sonra çocuklarımla beraber yemek yiyorduk baktım ki boğazıma bir şey takıldı. Ne yaptıysam gitmedi. Hastaneye gittim bir şey bulamadılar ve boğazımın tahriş olduğunu söylediler ancak ben hissediyordum ve çıkartamıyordum daha sonra başka bir hastaneye gittim çekilen tomografide tel gözüktü ve beni kulak, burun ve boğaz polikliniğine sevk etti. Doktor kamera sistemi ile müdahale ederek teli çıkarttı.

Çıkarttı ama ben o süreçte çok kötü oldum. Doktor bana ilaç yazdı benim çocuğumun başına gelmiş olsaydı Allah korusun önemsemezdi ben hissettim ama onlar için zor tabi. Daha önce haberlerde jilet duymuştum ama benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Sabah fırıncıya gittim bana dedi ki nalburdan tel fırça aldım ondan gelmiştir inkar da etmedi. Bana direkt söyledi. Bende çıktım gittim ne yapayım. Denetleme olmadığı için böyle oluyor daha sık denetleme olsa bu şekilde olmaz daha hijyenik olur ben şuanda korkudan ekmek alamıyorum” açıklamalarında bulundu.

(Kaynak: İHA)

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