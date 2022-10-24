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Müzisyene çiftetelli dayağı! Molaya çıkmasını beklediler. İşte o anlar

Bursa’da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer (44), ikinci kez ‘çiftetelli’ müziği çalmasını isteyen grup tarafından dövüldü. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası müzisyen, çalışanlar ve diğer müşteriler tarafından grubun elinden kurtarıldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:46
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Bursa’da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını isteyen grup tarafından dövüldü. Molaya çıkmasını beklediler. İşte o anlar

Müzisyene çiftetelli dayağı! Molaya çıkmasını beklediler. İşte o anlar
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Olay, önceki akşam Mudanya ilçesi Esence Mahallesindeki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre 10 kişilik grup, sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi.

Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı.

Süslerer, 10 kişilik grup tarafından dövüldü.

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan Süslerer, hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA)

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Maganda Savaşcısı
24.10.2022 16:32
Sosyal devletin yapması gereken bu suçları işleyen Magandalara Hapse atıp Otomatik Portakal kitabını okutup,Zindanda Arabesk müzik çaldıkça Kitaptaki cezaları uygulasınlar.  
 
Tekin Ertürk
24.10.2022 16:07
Bu kaçıncı olay? Çiftetelli veya başka bir müzik eseri, farketmez. Bunlar bu gücü kimlerden alıyor? Umarım yakalanırlar ve en ağır cezayı alırlar ve umarım adli kontrol şartıyla tahliye edilmezler.  
 
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