Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları suçu birbirine attı

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak’taki eğlence mekanında meydana geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker K. (35), aynı kurumdan meslektaşı Ali G. (36), TAİ’de elektrik mühendisi Semih S. (36) ve kadın arkadaşları J.E. (36) ile G.G. (36) birlikte eğlenirken, sahne alan Onur Şener’den bir şarkı isteğinde bulundu.

Parçayı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisiyle yaralandı. Bir çocuk babası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet Büro ekipleri; İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G.’yi gözaltına aldı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener’i İlker K.’nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener’i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.