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Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları suçu birbirine attı

Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan Onur Şener, istek şarkıyı bilmediğini söyleyince çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Katil zanlısı üç kişi suçu birbirlerine attı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:52
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Ankara'da istek yapılan şarkıyı bilmeyince öldürülmüştü. Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları suçu birbirine attı

Müzisyen Onur Şener’in katil zanlıları suçu birbirine attı
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İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak’taki eğlence mekanında meydana geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker K. (35), aynı kurumdan meslektaşı Ali G. (36), TAİ’de elektrik mühendisi Semih S. (36) ve kadın arkadaşları J.E. (36) ile G.G. (36) birlikte eğlenirken, sahne alan Onur Şener’den bir şarkı isteğinde bulundu.

Parçayı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisiyle yaralandı. Bir çocuk babası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet Büro ekipleri; İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G.’yi gözaltına aldı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener’i İlker K.’nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener’i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.  

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Insan
3.10.2022 14:57
Bu Akp lilerin butur yerlere girmesi hatta kapinin onunden gecmesi idamla cezalandirilmali  
 
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