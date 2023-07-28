Bursa'da cam balkon takarken yedinci kattan düşen işçi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir sitenin 7. kattaki dairesine cam balkon takmaya çalışırken dengesini kaybeden işçi, ticari aracın üzerine düştü. Metrelerce yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Bursa'da cam balkon takarken yedinci kattan düşen işçi öldü

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı 29 Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Turan Caddesi üzerinde bulunan bir siteye cam balkon montajı yapmak için gelen Enes K. (27), çalıştığı 7. kattaki dairenin balkonundan aşağı düştü.

Edinilen bilgiye göre, ekip arkadaşlarıyla takacakları cam balkon için balkon duvarına çıkan genç işçi, bir anda dengesini kaybetti. Bunun ardından taktığı cam balkon oluğuna tutunarak dengesini sağlamaya çalışan genç, metrelerce yüksekten ticari aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin düştüğü yerde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Enes K.'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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