Bursa’da ceviz büyüklüğünde dolu

Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sonrası araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Bursa’da ceviz büyüklüğünde dolu

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer başta olmak üzere Bursa’nın tüm ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Ankara Yolu Caddesi’nde rögarlar taştı, araçlar gitmekte zorlandı.

Diğer yandan sağanak yağış sebebiyle Mimar Sinan batçığı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yol, tekrardan trafiğe açıldı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Özellikle merkez Yıldırım ilçesinin dağlık alana yakın olan Teleferik Mahallesi’ne ve Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi mevkiine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

O anlar bir güvenlik kamerasına anbean yansırken, araç sahipleri araçlarının üzerlerini halı, karton gibi eşyalarla örterek araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştı.

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