Bursa’da CHP ilçe binasına taşlı saldırı

CHP’nin Bursa'daki Gürsu İlçe Başkanlığı binasına saldırı düzenlendi. Taşlı saldırı nedeniyle camların kırıldığı görüldü.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sosyal medya hesabından saldırı sonrası binanın görüntülerini paylaştı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza yapılan taşlı saldırı nedeniyle İlçe Başkanımız Haşim Öztürk ve tüm partililerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaları almasını bekliyoruz...”