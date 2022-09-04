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Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:50
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Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla atmıştı: 1’i ağır 2 kişi yaralamıştı

Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen sürücünün idaresindeki 16 ARP 186 plakalı otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Kaydı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Öte yandan kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

(Kaynak: İHA)

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