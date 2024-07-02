Bursa'da fuhuş operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da fuhuş operasyonu

Bursa'da fuhuş operasyonunda 4 mağdur kadın kurtarıldı.

Bursa'da, fuhuş faaliyetleri için yer sağlayan ve aracılık eden üç kişi düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Bu şüphelilerin zorla fuhuş yapmaya zorladığı dört kadın kurtarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş suçlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen son operasyonda, üç şüphelinin fuhuş için yer sağladığı ve aracılık ettiği belirlendi.

Operasyonda S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda beş cep telefonu ve on üç uyuşturucu hap bulundu.

Operasyon sonucunda, üç şüphelinin kontrolünde olan ve zorla fuhuşa sürüklenen biri Özbekistan vatandaşı dört kadın kurtarıldı ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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