Bursa’da halk 'Ne mutlu türküm diyene' diyerek yürüdü

Kayseri’nin Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Olayı öğrenen halk deliye dönerek sokağa çıktı. Suriyelilere ait bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi ve taşlandı. Olayların büyümesi üzerine Suriyeliler ve ÖSO, ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak bulundukları bölgedeki Türklere saldırmaya başladı.

Kayseri, Hatay, Gaziantep’in ardından Bursa’da da halk sokağa indi. Bursa’nın Çarşamba Mahallesi’nde bir grup sokakta "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak yürüdü. Polislerin gelmesiyle grup dağıldı.

NELER OLDU?

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde bir Suriyeli 6 yaşındaki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen vatandaşlar öfkeden sokağa indi. Suriyelilere ait ev ve işyerleri yakıldı ve taşlandı. Yaşanan arbedeler sonucu 10 polis yaralandı.

Olayların büyümesi ile bu kez Suriyeliler ve ÖSO, ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak bulundukları bölgedeki Türklere saldırmaya başladı.

Suriyeliler Türkiye’den gelen TIR’ları ateşe verdi. Ayrıca TSK’nin zırhlı aracına silahlı saldırı düzenlediler. Türk bayraklarının da ateşe verildiği görüldü.

HATAY'DAN PROTESTO ANLARI: