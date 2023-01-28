28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu

Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesindeki hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Hayvan gübresinin içerisinden çıkan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonucunda 24 yaşındaki yabancı uyruklu E.Y'ye ait olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:49
Takip Et

Bursa'da gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu çıktı

Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
+
Aa
-

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesindeki hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yeniköy Mahallesi'nde 26 Ocak'ta zeytin bahçesine dökülmek için getirilen hayvan gübresinin içerisinden çıkan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonucunda 24 yaşındaki yabancı uyruklu E.Y'ye ait olduğu belirlendi.

E.Y'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü de tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla zeytinlik sahibinin gübreyi aldığı çiftlik evinde suç aleti arandı. Arama sonrasında suç aleti olabilecek materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Jandarma ekipleri, gübrenin satın alındığı çiftlik evinde çalıştığı belirlenen yabancı uyruklu kadının aynı yerde görevli olan ve yaklaşık 2 ay önce işten ayrılan kocası K.Y'yi arıyor.

Öte yandan, gözaltına alınan 4 kişinin sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
3
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
4
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
﻿Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
﻿Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
﻿Kaçak içki operasyonu
﻿Kaçak içki operasyonu
﻿Kaçak içki operasyonu
﻿Macron'dan tepki çekecek Rusya açıklaması
﻿Macron'dan tepki çekecek Rusya açıklaması
﻿Macron'dan tepki çekecek Rusya açıklaması
﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı
﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı
﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.