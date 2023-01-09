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Bursa’da hastanede korkutan anlar

Bursa'da, bir hastanenin ek binasındaki kablolardan yanık kokusu gelmesi üzerine tedbir amacıyla acil servisteki hasta muayeneleri bir süreliğine durduruldu.   

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:52
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Bursa’da hastanede korkutan anlar

Bursa’da hastanede korkutan anlar
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Alınan bilgiye göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Osmangazi ek binasının tavanındaki kablolardan yanık kokusu geldiğini fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri hastanede incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemeleri sırasında acil servisteki hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye görevlileri yaptıkları çalışmada herhangi bir yangına rastlamadı. 

Yaklaşık 1saat süren kontrolün ardından hastanede yeniden hasta kabulüne başlandı. (İHA)
                                         

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