Bursa'da iki araç kafa kafaya girdi. 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 aracın kafa kafaya girdiği kazada2'si çocuk 5 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Bursa'da iki araç kafa kafaya girdi. 5 kişi yaralandı


Kaza saat 13.00 sıralarında Mesudiye ile Alanyurt'u bağlayan beton yolda meydana geldi. Sürücü Eyüp Karabulut yönetimindeki 16 BDG 759 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehtap Bergin idaresindeki 46 ZA 335 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler ile 16 BDG 759 plakalı araçtaki yolcu Barış Can Çakır ,diğer araçtaki 8 yaşındaki Yağız B. ve 6 yaşındaki Ayaz B. yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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