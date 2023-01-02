2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:12
Takip Et

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Eray İ. (20) yönetimindeki 16 NBT 86 plakalı otomobil, Osman A. yönetimindeki 16 ANY 795 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 NBT 86 plakalı otomobil, park halindeki 16 PJ 522 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Tenzile İ. (70) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtardılar. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
5
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
6
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.