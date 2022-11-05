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Bursa'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:15
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Bursa'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
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İHA'nın haberine göre; Olay, İznik'e bağlı Derbent köyünde kültür varlıkları koruma alanı içerisindeki Papazkayası mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak define kazısı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, pusu atarak beklemeye başladı. Şüpheli araç hareketliliği tespit eden ekipler, harekete geçerek kazı alanına baskın düzenledi. 

Yapılan operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişiyi suçüstü yakalandı. Kazı alanında, jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Olay yerinde suçüstü yakalanan E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23), A.Z. (25) adlı şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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