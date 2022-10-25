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İşte uçan Türkiye. İhracatçının KDV alacakları geçikiyor 500 milyarı aştı

İhracatçı sıkıntıda. KDV iade süreçleri 6-7 aya kadar uzadı. Bekleyen tutarın 500 milyar TL’yi geçtiği belirtiliyor. Finansmanda zorlanan ihracatçılar, işletme maliyetlerini karşılamak için KDV iadelerinin zamanında yapılmasını istiyor, enflasyon karşısında eridiğini belirtiyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:14
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İhracatçının KDV alacakları geçikiyor 500 milyarı aştı. İşte uçan Türkiye.

İşte uçan Türkiye. İhracatçının KDV alacakları geçikiyor 500 milyarı aştı
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İhracatçı firmaların gerçekleştirdiği ihracattan doğan KDV iade haklarında geri dönüş süreleri uzadı. Her yıl gündeme gelen ve sürecin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların yeterli sonucu vermemesi vergi dairelerindeki dosya sayısını artırdı. Bu durum iade süreçlerini ortalama 6-7 aya çıkarırken, bazı dosyalarda 1 yılı bulduğu söyleniyor.

Dünya'dan İmam Güneş'in haberine göre bazı firmaların iade başvurusu için gereken belgelerin tamamlamadığı ve zamanında teslim etmediği gerekçesiyle vergi dairelerin sürecin uzadığı ifade ediliyor. Bu durum işlemlerini zamanında ve düzenli yapan firmalara da olumsuz yansıyor.

TUTAR 500 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

İhracatçılar, oluşan bürokrasi ile ihracatçı firmaların mağdur edildiğini belirterek, sürecin hızlanmasını talep ediyor. İade süreçlerinin uzamasından dolayı bekleyen tutarın enflasyon karşısında eridiğine dikkat çeken ihracatçılar, finansmana erişimin bu kadar zor olduğu bir dönemde ihracatçının hakkı olan alacağını alması ve nakit akışı için kullanabilmesinin kritik olduğunu vurguluyor.

İade yapılması gereken tutarın ise 500 milyar TL’yi geçtiği belirtiliyor. Üye firmaların İhracatçı birliklerine başvurması sonrasında bazı ihracatçı birlikleri de Ticaret Bakanlığı’na yazı yazarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sorunun çözülmesini talep etti.

ARACI İHRACATÇIYA MAL SATMAK ÇETREFİLLİ BÜROKRASİYİ YARATIYOR

Yurt dışına sattıkları gıda ürünlerinin KDV iadelerini almalarının 6-7 ayı bulduğuna değinen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Gıda sektörünün önemli probleminden bir tanesi aracı ihracatçıya ihraç kayıtlı mal satmak. Direkt ihracat yaptığımız zaman KDV yükünü yüzde 13 olarak, 6-7 ay sonra alabiliyoruz. Fakat aracı ihracatçıya ihraç kayıtlı verdiğimiz zaman burada çok çetrefilli bir bürokrasinin içerisine giriyoruz, ciddi manada zorlanıyoruz” dedi.

İHRACATÇI FİNANSAL SIKINTI YAŞIYOR

Vergi teşviklerinin içinde dikkat çeken en önemli uygulamalardan birinin ihracata yönelik KDV iadesi uygulaması olduğunu ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, bu konuda sıkıntıların arttığını dile getirdi.

KDV iadesi dosyalarının sayısının arttığını vurgulayan Turhan, “Dosyaların hepsi KDV grup müdürlüğüne gidiyor. Daha önce 1 hafta içinde sonuçlanıyordu. Bu durum ihracatçılarımızın da finansal sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Biran evvel ihracatçımızın önünü açmak ve firmaların KDV iadelerini almalarını sağlamak için çalışmalar başlatılmalıdır” diye konuştu.

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