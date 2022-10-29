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  • Çevir kazı yanmasın yaptı. Cumhuriyet'i ve Türk dilini hedef alan Mahir Ünal 29 Ekim mesajında lütfen Atatürk’ü andı

Çevir kazı yanmasın yaptı. Cumhuriyet'i ve Türk dilini hedef alan Mahir Ünal 29 Ekim mesajında lütfen Atatürk’ü andı

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'i ve Türk dilini hedef alan sözlerle büyük tepki çeken AKP'li Mahir Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı yaptı, Atatürk'ü andı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:06
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Cumhuriyet'i ve Türk dilini hedef alan Mahir Ünal 29 Ekim mesajında lütfen Atatürk’ü andı. Çevir kazı yanmasın

Çevir kazı yanmasın yaptı. Cumhuriyet'i ve Türk dilini hedef alan Mahir Ünal 29 Ekim mesajında lütfen Atatürk’ü andı
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AKP Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal', geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'i ve  Türk dilini hedef alarak, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.” sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

Cumhuriyet kazanımlarını hedef alan sözlerinin ardından Ünal, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ünal, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü de anarak şunları kaydetti:

 "Türkiye yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum." dedi.

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Müslüman yalan söylemez
29.10.2022 15:19
Dün başka bugün başka konuşmak moda olmuş. Sözde kendilerini en iyi müslüman zannedenler kadar İslamiyete kimse zarar veremez. Lanet olsun bu zihniyete sahip olanlara  
 
Üstün Türkeli
29.10.2022 15:13
Akp'nin en büyük meziyeti utanmazlığıdır.  
 
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