Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine bir kamyonet, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören mahallesi istikametine seyir halinde olan 43 yaşındaki Rafet Y. yönetimindeki 34 BLA 067 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı istikamette hareket eden 36 yaşındaki Filiz Ö. idaresindeki 34 EHF 034 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dilara Ş. (15), Gülbahar Ş. (35), Canan Ö. (51) ve Nazan Y. (40) yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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