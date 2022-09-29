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Bursa'da komşular arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde komşular arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli Halil G. suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 04:37
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Bursa'da komşular arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da komşular arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Çayır Mahallesi Hürriyet Sokağı'nda karşılıklı evlerde yaşayan Halil G. ile Ekrem Tilhat arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyüp kavgaya dönüşen olayda Halil G. tarafından tüfekle açıldığı öne sürülen ateş nedeniyle vücutlarına saçmalar isabet eden Tilhat ile yanında bulunan S.K., M.K. ve M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tilhat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'daki hastanelere götürülen 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Halil G. suç aleti tüfekle yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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