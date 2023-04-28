Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da bir işyerinde başlayan yangın vatandaşları korkuttu. Bir anda tüm iş yerini saran yangında kimse zarar görmezken, maddi hasar oluştu.

Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da bir işyerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın; sokak üzerinde bulunan bir işyerinde başladı.

İşyerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, alevler hızla işyerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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